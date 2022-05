Il senatore Pittori alla sede della Lega di Lucca

Il senatore Mario Pittoni, responsabile del dipartimento istruzione della Lega e vicepresidente della commissione cultura del Senato, questa sera (27 maggio) è arrivato a Lucca, alla sede di via Nieri della Lega per sostenere la volata alle elezioni del 12 giugno.

Tanta partecipazione e spazio è stato dato soprattutto ai temi cari alla scuola, con la presenza di tanti insegnanti e anche genitori. “Grazie di cuore al senatore Pittoni – dichiara Michela Stefani, candidata Lega Lucca, che ha organizzato l’evento – che oggi ha risposto su tanti temi centrali sulla scuola, si è soffermato in particolare sul precariato, pandemia e dad, mascherine in classe e ha dato risposte alle tante richieste del pubblico. Un’importante occasione di confronto nell’ottica della concretezza come è consolidata abitudine della Lega. Grazie di cuore anche al commissario provinciale Lega Riccardo Cavirani e a Ilaria Benigni, consigliere provinciale Lega”.