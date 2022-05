L’occasione è stata la presentazione del libro del senatore dem Andrea Marcucci, ma l’incontro fra il candidato sindaco del centrosinistra Francesco Raspini e Pierferdinando Casini non è stato casuale. L’ex presidente della Camera si è intrattenuto con il candidato, incontrando anche i candidati consiglieri di Lucca è Popolare.

“Ci ha fatto – ha scritto Raspini sui social – l’in bocca al lupo per le elezioni amministrative che vedono anche una bella e importante rappresentanza dei moderati nella coalizione di centro sinistra. Mentre le due destre si lanciano gli stracci noi pensiamo a come far crescere Lucca nei prossimi anni”.