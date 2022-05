La Lega per il candidato sindaco Pardini ‘schiera’ i miniastri Giorgetti e Garavaglia

Sono previsti per questa settimana due appuntamenti importanti per il percorso del candidato sindaco Mario Pardini, l’imprenditore lucchese che sta proseguendo il suo lavoro sul territorio tramite il confronto con i cittadini e la condivisione delle idee del programma per Lucca.

Nei prossimi giorni saranno infatti in città due ministri della Lega dell’attuale governo, per confrontarsi con i cittadini sulle prospettive della nuova Lucca che sarà. Martedì (31 maggio) alle 18 sarà in città Giancarlo Giorgetti, ministro dello sviluppo economico, che in piazza San Frediano, al Caffè Santa Zita, esporrà insieme a Mario Pardini soluzionisui temi del caro energia, tasse e snellimento della burocrazia.

Mercoledì (1 giugno) alle 10 sarà invece la volta di Massimo Garavaglia, ministro del turismo, all’atelier Ricci in via Burlamacchi 32. I temi del confronto saranno il rilancio del turismo a Lucca, “dopo anni di immobilismo – si legge in una nota -. e mancato coraggio, cultura e commercio”.

“Due incontri rilevanti – dicono dal comitato per il candidato sindaco – che testimoniano l’importanza e la considerazione che la coalizione di centrodestra sta riservando per Lucca e per il progetto politico di Mario Pardini”.