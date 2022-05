All’Ottavo Nano l’evento di Volt “Lucca (non) è una città per giovani”

Lucca (non) è una città per giovani, è l’evento di Volt Lucca che ha l’intenzione di dimostrare le vere potenzialità della città in programma venerdì (3 giugno) dalle 18,30 all’Ottavo Nano.

“La città di Lucca ha il potenziale di essere una città per tutte e tutti, anche per i giovani e noi vogliamo dimostrarlo”. Ad affermarlo è Edoardo Di Loreto, candidato di Volt nella lista Lucca Civica, Volt, Lucca è popolare. “Andar via deve essere per i giovani lucchesi un’opzione, non una scelta obbligata come nel mio caso. La mia esperienza mi ha portato dopo la laurea in storia e scienze internazionali fino in Colombia ed Argentina per riuscire a presentare e vedere apprezzate le mie idee e i miei progetti in ambito di lavoro e cooperazione. Tutto questo ha acceso in me il desiderio di impegnarmi attivamente perché lo stesso tipo di opportunità siano offerte ai giovani anche nella propria città”.

“Quella in programma venerdì – prosegue Di Loreto – è un’occasione che in un’atmosfera di convivialità inizia a raccogliere il testimone di giovani che hanno deciso di investire nel proprio territorio, affinché raccontino e si confrontino, ognuno con il loro percorso di difficoltà e soddisfazioni. Alla serata sarà presente anche il candidato sindaco Francesco Raspini, confermando la piena volontà della futura amministrazione di voler sostenere l’enorme potenziale di questa città, in grado di accogliere tutti e tutto, definendo concretamente e nel dettaglio i punti sui quali bisogna intervenire”.

Tra gli ospiti Agostini e Ridolfi di Hastega, Palagi di Glass&Green Cannabis Boutique, Casapieri di Onda Espressiva e lo staff della Cooperativa Zefiro.