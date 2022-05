Anche da Lucca e Viareggio a Roma per la manifestazione ‘Salviamo la vita’

Sabato (21 maggio) su iniziativa dell’associazione Family Day – Difendiamo i nostri figli e ProVita & famiglia si è svolta a Roma, la manifestazione Scegliamo la vita con l’adesione di oltre cento associazioni

Anche i toscani hanno detto sì: Lucca e Viareggio insieme a Massa, Pistoia, Prato, Firenze e Siena, tutti presenti per difendere il valore della vita “senza se e senza ma”. Una folla di nonni, genitori, ragazzi e bambini ha invaso Roma. Gli oltre due chilometri dell’itinerario per le vie della capitale sono stati percorsi con bandiere colorate, palloncini, senza alcun riferimento politico, e si sono conclusi con l’arrivo in piazza San Giovanni dove ad accogliere i partecipanti sulle note del gruppo musicale The Sun c’erano i due portavoce Maria Rachele Ruiu e Massimo Gandolfini.

Molti i temi affrontati dal palco di piazza San Giovanni e tra quelli piu toccanti quello sulla difesa del diritto alla vita di tutti i bimbi, in particolare di quelli concepiti per violenza, in povertà, o di bimbi con fragilità anche gravissime e quello emergenziale delle culle vuote.

A evento, concluso le parole di papa Francesco al Regina Coeli del giorno seguente hanno consacrato la manifestazione. “La manifestazione nazionale per la vita – ha detto Maria Rachele Ruiu – è un evento laico e non confessionale, partecipato da famiglie e cittadini di molte diverse religioni e confessioni, ma il saluto di papa Francesco al Regina Coeli ci ha onorato. Il santo padre ha ribadito la sua preoccupazione per la limitazione del diritto all’obiezione di coscienza e per la manipolazione e l’uccisione di vite intese come bene a totale disposizione del singolo individuo. Il papa ci ha quindi ricordato che la vita è sacra e inviolabile e ci ha esortato ad ascoltare la voce della coscienza. Queste parole rappresentano il motore della nostra azione e fanno da ulteriore pungolo al nostro impegno futuro”.

Il 20 maggio 2023 è già in programma la seconda edizione della manifestazione Scegliamo la vita.