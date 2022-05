Un incontro pubblico a Montuolo con la lista Difendere Lucca. Ad accompagnare il candidato sindaco Fabio Barsanti domani (31 maggio) al Bar Rito dalle 19 ci sarà il candidato consigliere Luca Pardini, 39 anni, impiegato tecnico navale e residente in paese dalla nascita.

“L’incontro sarà l’occasione per parlare delle nostre proposte concrete per Montuolo e Cerasomma, a cominciare dal problema sicurezza e della viabilità – spiega Pardini -. La Via Pisana ha bisogno di interventi urgenti, la scuola di Montuolo deve avere un nuovo parcheggio e una pista ciclabile verso la città sfruttando anche il fosso della Ducaia”.

Foto 2 di 2



“Le nostre frazioni – continua Pardini – devono essere valorizzate anche da un punto di vista culturale e paesaggistico. Il Castel Passerino è un affascinante sito medievale che potrebbe rientrare in un progetto intercomunale di valorizzazione. L’intero complesso della Polla del Bongi dovrebbe essere poi recuperato, insieme al restauro delle Tre Fontane per consentire il suo tradizionale utilizzo gratuito. Tra i vari punti che verranno illustrati, prioritaria anche l’estensione delle fognature e l’ampliamento del cimitero. Difendere Lucca riesce a unire la presenza sul territorio alla progettazione politica. Siamo sicuri che attraverso il sostegno a Fabio Barsanti riusciremo a realizzare il programma che abbiamo elaborato per Montuolo e Cerasomma. Martedì 31 ne parleremo ancora una volta con i gli abitanti”.