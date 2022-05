L’onorevole Picchi: “La Lega e Mario Pardini hanno le soluzioni per cambiare Lucca”

“Crediamo nella possibilità di vincere le elezioni con Mario Pardini”. A dirlo è l’onorevole della Lega Guglielmo Picchi che ricorda l’arrivo in città dei ministri Giorgetti e Garvaglia.

“La Lega crede nella possibilità di vincere le elezioni a Lucca con il candidato a sindaco Mario Pardini – spiega Picchi -. A suo sostegno arriveranno in città i ministri leghisti per dare quelle risposte che da troppo tempo il Pd non è stato in grado di dare. Domani alle 16 il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti incontrerà gli industriali del distretto della carta. Mercoledì alle 10 il ministro del turismo Massimo Garavaglia incontrerà all’atelier Ricci le categorie economiche della città e della provincia di Lucca. Distretto della carta e turismo sono elementi fondamentali per lo sviluppo della città. La Lega e Mario Pardini hanno le soluzioni necessarie per Lucca, mentre la sinistra non sa gestire i rifiuti, la movida, il turismo, e la viabilità. Raspini è palesemente inadeguato e deve molte risposte sullo scandalo di Sistema Ambiente”.