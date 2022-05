Nuovo marciapiede in via Ungaretti, è polemica. A sollevarla è Giovanni Ricci, coordinatore provinciale giovani di Forza Italia Lucca.

“Come si può vedere dalle immagini – dice – il marciapiede avrà una larghezza inferiore (linea tratteggiata) rispetto alla linea bianca continua che già separava la zona veicolare dalla zona ciclopedonale. Questo restringimento a mio parere andrà a complicare ancora di più la situazione, sia da un punto di vista di acceso per disabili e biciclette sia da un punto di vista della sicurezza, considerato che in quella via il più delle volte (come riferito da alcuni residenti) le macchine tendevano a evitare i tombini malmessi e invadere la linea bianca continua per pedoni e biciclette”.

“La soluzione a mio parere poteva essere trovata diversamente – dice Ricci – magari ascoltando gli stessi residenti che chiedevano semplicemente la messa in sicurezza della zona ciclopedonale con una una soluzione diversa, senza restringimenti inopportuni e sfruttando quello che gia c’era magari con la sistemazione di piccoli parapetti. Per non parlare comunque della vicina via Teresa Bandettini anch’essa in una situazione non di sicurezza per disabili, biciclette e pedoni, considerati i marciapiedi completamente da rifare”.