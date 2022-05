Sciopero della scuola, Previti (Pd): “In discussione importanti emendamenti dei dem per precari e formazione”

Sulla questione dello sciopero nazionale indetto da tutte le sigle sindacali in modo unitario riguardante il personale della scuola, docenti di ruolo, precari, personale Ata, dirigenti scolastici e Dsfg nella giornata del 30 maggio interviene anche la candidata al consiglio comunale Maria Grazia Previti (detta Gaia) del Pd.

Libera professionista nel settore del recruiting specializzato e da vari anni attiva nel mondo della scuola sia come insegnante sia come appartenente ad un comitato di docenti precari toscani, segue le problematiche della scuola e del reclutamento a livello nazionale con incontri con politici e sindacati. Previti conferma la necessità dello sciopero nazionale “con il quale – spiega – l’intero personale scolastico manifesta il suo totale dissenso al decreto legge 36 del 30 aprile 2022 emanato dal governo senza un confronto istituzionale con le forze politiche e con i sindacati. Infatti a tal riguardo segnala che il Pd ha da pochi giorni depositato vari emendamenti al decreto riguardanti sia il reclutamento del personale precario sia la formazione iniziale e quella in itinere”.

“In particolare negli emendamenti – dice Previti – si propone un percorso di assunzione in ruolo più snello per i precari storici così come una consistente riserva di posti dedicati a loro per conseguire l’abilitazione. Infine senza scendere troppo nei dettagli tecnici, gli emendamenti prevedono anche che per la formazione iniziale e quella incentivata in servizio si trovino soluzioni di copertura finanziaria diverse da quelle previste nel decreto. Previti conferma che lo sciopero è un atto di protesta dovuto che deve far riflettere le istituzioni, dando supporto proprio al Pd e ai sindacati che hanno presentato gli emendamenti, che da metà giugno circa verranno discussi in sede parlamentare”.