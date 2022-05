“Tanti turisti, tanti rifiuti e pochi servizi igienici: ecco il centro storico”. Coì il commissario provinciale della Lega Riccardo Cavirani torna a parlare di decora in città.

“Lucca città turistica eppure in dieci anni l’amministrazione Tambellini-Raspini non è riuscita a risolvere il problema banale e essenziale della mancanza cronica di servizi igienici in centro storico – spiega Cavirani -. Il problema si ripercuote sugli esercenti ‘costretti’ a prestare i propri bagni, e sulla città tutta con evidenti situazioni fuori controllo con odori e ‘tracce’ che lasciano il segno soprattutto con le alte temperature di stagione. Gli storici bagni di via Pescheria, pochi, del tutto insufficienti, oltretutto chiudono alle 19 (e aprono alle 9). A completare il ‘biglietto da visita’ sono i rifiuti a tutte le ore e in vari angoli della città, con i cestini stracolmi. Una città che avrebbe bisogno di ritrovare dignità e decoro anche e soprattutto nella ‘cartolina’ che offre di se stessa ai visitatori”.