Elezioni, Cecchini in caso di vittoria schierebbe i big in giunta: Buonriposi alla formazione, Giorgi alla partecipazione

Elezioni 2022, il candidato sindaco Elvio Cecchini, con Lista Civile e Impegno Civico Insieme Buonriposi Cecchini Sindaco svela la possibile giunta in caso di vittoria alle elezioni. Sette nomi, che rappresentano tutte le anime della coalizione civica.

Elvio Cecchini sarebbe naturalmente il sindaco con delega all’urbanistica e ai beni architettonici. Celestino Marchini, come già annunciato al momento dell’annuncio del ticket, vicesindaco e assessore allo sport, viabilità, traffico e sicurezza stradale.

Della squadra farebbero parte anche l’attuale dirigente dell’ufficio scolastico provinciale Donatella Buonriposi (con delega alla cura della città e dei paesi, all’innovazione, alla formazione, al terzo settore e ai beni comuni); l’avvocata Lodovica Giorgi (delega alla trasparenza, partecipazione, semplificazione, polizia municipale); l’ex sindaco di Borgo a Mozzano Francesco Poggi (delega all’economia civile e transizione ecologica, alla cultura e al turismo); Massimo Viviani (lavori pubblici, manutenzioni del patrimonio, Suap e attività produttive); Federica Giovannelli (delega alle politiche giovanili per l’aggregazione e la creatività).

Nella presentazione al Real Collegio si è parlato anche dell’area sud est che dalla stazione va verso il mercato di Pulìa: “È una delle aree della città – dicono dalla coalizione – che ha grosse potenzialità di sviluppo strategico, in considerazione della vicinanza al centro storico e alla stazione ferroviaria, dove verrà realizzato il centro di scambio intermodale. Il piano operativo recentemente adottato prevede di promuovere lo sviluppo urbanistico di quest’area attraverso la predisposizione di schede norma nelle aree denominate Ur, per interventi sulle aree private, da realizzarsi con piano attuativo o Progetto unitario convenzionato (Puc), e intervento diretto di iniziativa pubblica o Puc sulle aree denominate Uf per la rigenerazione di attrezzature, servizi e dotazioni territoriali”.

“Lista Civile Lucca – è l’idea – propone di considerare quest’area in maniera unitaria attraverso la predisposizione un progetto bandiera (o pilota) d’interesse pubblico privato, i cui indirizzi siano preliminarmente delineati attraverso un percorso di condivisione e sottoposti alla valutazione del forum deliberativo territoriale, col fine di definire il documento preliminare per attuare un concorso di architettura internazionale in due fasi. Questo metodo di lavoro, analogo a quelli utilizzati nei progetti di rigenerazione urbana delle città europee, segnerà la differenza tra le narrazioni e la vera qualità urbanistica del nostro territorio”.