Manifestazione contro la base militare a Coltano, c’è anche Ambiente e giustizia sociale

Anche la lista Ambiente e giustizia sociale per Aldo Gottardo sindaco aderisce alla manifestazione nazionale indetta per il 2 giugno a Coltano contro il progetto di realizzare una nuova base militare.

“Chiediamo ai sindacati italiani, europei e a livello internazionale di organizzare in tempi brevi uno sciopero generale mondiale per la pace, contro la guerra, contro ogni invasione di ogni paese sovrano, contro l’aumento della produzione e della esportazione delle armi, per la piena sovranità e l’indipendenza dei paesi e dei popoli, per la riconversione dell’industria bellica e per la restituzione ad uso civile e ambientale delle terre oggi militarizzate, per politiche che diano dignità al lavoro e che contrastino la fame e la povertà e tutelino l’ambiente – dicono da Ambiente e giustizia sociale -. Il governo atlantista del banchiere Draghi contribuisce al riarmo generalizzato e al rischio nucleare e sceglie una sudditanza totale agli interessi espansionistici americani e della Nato, che andrebbe sciolta visto che, tra l’altro, ora non esiste più neanche il Patto di Varsavia. Per questo e per le sue politiche oligarchiche, autoritarie, antipopolari e antiambientali, questo Governo va fermato”.

“Chiediamo ai cittadini di non votare alle prossime elezioni comunali quei candidati che sono rappresentanti locali di partiti che a livello nazionale hanno votato per il recente aumento delle spese militari e la contemporanea forte riduzione della spesa sociale, in particolare tagliando sulla sanità e la scuola, nonché per l’invio di armi in contesti di guerra – concludono dalla lista -. Non si può essere pacifisti a Lucca e votare a Roma per l’aumento delle spese militari, a sostegno di una vergognosa posizione smaccatamente filoamericana e per l’aumento dei profitti dell’industria bellica”.