Pasquinelli (Lega): “Un reparto investigativo per garantire la sicurezza in città”

Sicurezza in città, interviene il candidato consigliere della Lega, Armando Pasquinelli che avanza una proposta per rendere più efficace il controllo e la cura della città da parte della polizia municipale.

Pasquinelli chiede la creazione di un reparto investigativo, con adeguata dotazione organica, che risponda a differenti necessità ed urgenze presenti, in alcuni casi endemiche, nel territorio di Lucca.

“Il livello di micro e macro criminalità attualmente raggiunto – dice Pasquinelli – richiederebbe una diversa specializzazione da parte del personale della polizia municipale, in grado di interagire con migliori risposte con le altre forze di polizia. È necessario instaurare anche un diverso rapporto con l’autorità giudiziaria seguendo le migliori pratiche già operative in analoghi contesti di capoluoghi di provincia in cui ci sono sezioni della polizia municipale all’interno delle procure, superando le situazioni nelle quali, sic et simpliciter, si distaccano uomini in divisa dai comandi per svolgere mere attività amministrative. La sicurezza urbana non può essere limitata solo al perseguimento di comportamenti disturbanti (schiamazzi, accattonaggio, eccetera) che sicuramente creano disagio e senso di insicurezza. Si corre il rischio che sfugga all’attenzione una lettura della realtà sociale, economica, culturale nella quale le varie emergenze (sanitarie, finanziarie, abitative) aprano ampi spazi alle attività malavitose che in assenza di un puntuale ed efficace monitoraggio ed un incisivo controllo, verosimilmente, potrebbero trovare campo libero per infiltrarsi e guadagnare ai propri scopi parte del nostro territorio urbano e suburbano”.