Ambiente e giustizia sociale: “La scuola va tutelata con investimenti, non con tagli”

Scuola bene comune da salvaguardare. La pensano così i candidati della lista Ambiente e giustizia sociale che sostengono il candidato sindaco Aldo Gottardo.

“In questi giorni – si legge in una nota – lo sciopero nazionale della scuola, riuscito pienamente, ha messo in evidenza il rifiuto degli insegnanti a subire passivamente la logica dei tagli agli organici, delle classi pollaio e delle pluriclassi nonché della ulteriore precarizzazione del lavoro e l’assoluta inadeguatezza degli stipendi. Il comune di Lucca (Pd e affini) cosa fa? Manda un suo rappresentante a Roma per far vedere che è con i manifestanti e cioè manifesta contro se stesso perché quel provvedimento è un provvedimento del Governo Draghi di cui il Pd e affini fanno parte. Non contento di questa piccola contraddizione il Comune di Lucca, realtà dove ci sono diverse scuole che non sono a norma, non ha chiesto nulla dei soldi del Pnrr se non per un asilo a Balbano. Nel nostro programma la scuola è concepita come un bene comune con tutte le conseguenze che ne derivano a cominciare dal fatto prioritario che in questo settore a tutti i livelli si deve investire e non tagliare. Invece il Governo Draghi di cui fa parte il centro destra, Pd e affini compresi i 5 Stelle hanno scelto recentemente di aumentare le spese militari di 13 miliardi e di tagliare i fondi alla scuola e alla sanità con evidenti gravissime ricadute a livello locale. Nostro compito come lista alternativa è smascherare questo gioco delle tre carte e chiedere un segnale di vero cambiamento alle prossime elezioni, sostenendo coerentemente le mobilitazioni in corso e le prossime che saranno necessarie”.