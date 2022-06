Barsanti: “Per far ripartire la sanità c’è da spezzare l’asse negativo Comune-Regione”

Il candidato sindaco Fabio Barsanti interviene sul tema sanitario, all’indomani del conforto organizzato dai comitati: “Bisogna cambiare il colore dell’amministrazione per spezzare l’asse fra Comune e Regione. In questi anni a Lucca ha fatto solo danni”.

“Anche nella sanità sarà importante che la prossima amministrazione comunale rivendichi le proprie prerogative. Per questo – scrive Fabio Barsanti – è importante che il Pd non sia al governo. Scelte imposte come l’ospedale San Luca ne sono la riprova. Lucca ha subito le scelte regionali: l’ultimo esempio riguarda la gestione della pandemia da parte di governi orientati dal Pd”.

“L’ospedale San Luca fu imposto dall’allora assessore alla sanità Enrico Rossi, poi diventato governatore della Regione. All’epoca – continua Barsanti – solo una parte del centrodestra contestò il progetto. Tutti gli altri invece appoggiarono la scelta, compresa l’estrema sinistra che prima si oppose e poi tornò nei ranghi”.

“Cinque anni fa Tambellini prometteva benefici dall’avere un governo cittadino dello stesso colore di quello regionale. Abbiamo visto invece tutto il contrario, non solo nella sanità. Lucca è stata resa irrilevante in Toscana – conclude Barsanti – subendo ogni scelta. L’unica rivendicazione è stata sulla destinazione sanitaria del Campo di Marte, ma su questa ha inciso fortemente l’opposizione in Consiglio comunale di cui ho fatto parte. Quello stesso spirito deve ora governare il Comune, per il bene della città”.