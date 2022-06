“I centri diurni per disabili devono tornare nel pieno dell’attività”, Idv presenta l’esposto

Un esposto in procura sulle aperture dei centri diurni per disabili in provincia di Lucca. Ha intenzione di presentarlo Italia dei Valori di Lucca.

“Finita l’emergenza covid, queste strutture semiresidenziali devono ritornare nel pieno della loro attività – si spiega in una nota -. Purtroppo così non è, in alcuni casi si aspetta la nuova gara ma nel frattempo a rimetterci sono le cooperative sociali ma soprattutto gli operatori del servizio che subiscono un’abbassamento di orario e per recuperare le ore sono costretti ad andare in altre strutture che hanno già delle problematiche organizzative. E poi deve essere integrata l’utenza. E vanno rivisti i parametri regionali e renderli più flessibili”.