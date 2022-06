Pieri (Forza Italia-Udc): “Gli organismi di partecipazione? Un’idea mia”

Consigli di quartiere, Massimo Pieri, candidato consigliere di Forza Italia-Udc per Mario Pardini sindaco rivendica a sé l’idea.

“Il candidato Raspini se ne è appeno uscito con una proposta spettacolare: istituire, su base di quartiere, organismi di raccordo fra cittadini e amministrazione, in modo da sostituire le vecchie circoscrizioni. L’idea appare terribilmente simile al mio progetto di riforma degli organismi territoriali di partecipazione – evidenzia Massimo Pieri -, progetto che porto avanti da settimane e che costituisce uno dei punti fondamentali della lista forza Italia -Udc. Peraltro, nella fretta di trovare ispirazione dalle idee altrui, Raspini dimostra di non sapere che non occorre istituire alcun nuovo organismo: basterebbe dare attuazione all’articolo 8 del nostro Statuto, che istituisce già gli organismi territoriali di partecipazione in sostituzione delle vecchie circoscrizioni ma nessuno li ha mai davvero attivati. Se solo in questi ultimi dieci anni qualcuno in giunta avesse letto lo statuto, magari prima di fare una guerra indecente ai cittadini di San Concordio”.