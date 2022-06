Polieri (Lucca sul serio): “Museo del basket al Palasport”

“Il Museo del Basket al Palazzetto dello sport”. E’ la proposta che fa Maurizio Polieri candidato al consiglio comunale per la lista Lucca Sul Serio.

“Ogni evento, ogni momento sportivo crea storia, immagini, ricordi e forti emozioni – afferma -. Emozioni quasi sempre appartenenti ad un sano spirito di competizione e da una equilibrata euforia determinata da vittorie e da sconfitte. Ma soprattutto nella gente dello sport si sviluppa, da sempre una grande passione, ma possiamo dire anche amore verso la propria squadra, oppure nei confronti del singolo atleta, ma sicuramente anche per la propria attività sportiva”.

“Fu proprio questo amore di un ex atleta e arbitro, che fece nascere ad Altopascio il museo internazionale del basket Una risorsa preziosa di cimeli di oggetti e soprattutto di foto che riguardavano la pallacanestro. Fu poi spostato a Lucca con grande gioia da parte degli sportivi lucchesi, dove trovò la possibilità di essere ospitato e ampliato anche con immagini della storia della pallacanestro lucchese. Purtroppo un inesorabile ed ingiustificato declino di interesse da parte delle autorità cittadine, obbligo i gestori a trovare una dignitosa collocazione di questi importanti beni, per cercare che non andassero perduti e attualmente sono custoditi a Udine e anche a Torino attraverso l’interessamento di un famoso calciatore di nome Alessandro Del Piero. Ora mi chiedo, perché la nostra città a volte rinuncia o rifiuta di trattenere le sue ricchezze, come in questo caso. Il Museo del Basket è un importante simbolo di cultura sportiva e di cultura della nostra città. Penso sia doveroso cercare di recuperarlo e di riproporlo sul nostro territorio. Come molte città in Europa ed anche in Italia che tengono molto allo sport della loro gente, hanno allestito mostre e musei di cultura sportiva nei loro stadi o impianti sportivi in genere, sono certo e credo che la collocazione più naturale del Museo del Basket sia all’interno del palazzetto dello sport”.