Remaschi: “Il 2 giugno una festa che invita a essere uniti”

“Il 2 giugno rappresenta la festa di tutti gli italiani. La celebrazione solenne e orgogliosa del nostro essere una Repubblica, libera, democratica, fondata sui principi, sui diritti, sui doveri e sui valori morali ‘di sana e robusta Costituzione’”. Inizia così l’intervento del sindaco di Coreglia, Marco Remaschi, in occasione della festa della Repubblica.

“Una giornata che ci invita a riflettere sulla necessità di essere uniti, come una vera comunità solidale, di sentirsi parte di una collettività viva e attiva che promuove, racconta, testimonia e fa memoria di quello che significa essere Repubblica – prosegue -. Ogni giorno, in ogni campo, a partire dal lavoro. Quel 2 giugno del 1946 fu la festa di un’intera nazione, chiamata per la prima volta, tutta, donne comprese, a scegliere tra monarchia e repubblica. La storia la conosciamo, ma non dimentichiamola. Raccontiamola e viviamola sempre, questa bellezza incredibile di essere uniti nella Repubblica. Viva l’Italia”.