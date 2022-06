Sanità, il piano di Raspini: “Pronto soccorso da ampliare e sul territorio potenziare i servizi”

Un ruolo da “protagonista esigente” per il sindaco del comune capoluogo che dovrà essere “attore della programmazione e indirizzare le scelte sanitarie del territorio grazie a una costante politica di ascolto rivolta ai cittadini, ai rappresentanti della comunità, agli operatori socio-sanitari”. Questo il filo conduttore dell’approccio alla salute e alla sanità pubblica proposto da Francesco Raspini, candidato sindaco del centrosinistra per le elezioni comunali del 12 giugno 2022.

“Il sindaco deve essere il garante dei propri cittadini sulle politiche della salute – spiega Raspini- , deve rappresentare la posizione del territorio e incidere con l’azienda sanitaria, nella conferenza integrata zonale, nella conferenza aziendale di area vasta e nelle conferenze dei sindaci regionali, con una politica di ascolto basata sulla conoscenza del profilo di salute dei cittadini del proprio territorio. Così si tutelano i cittadini, si danno risposte alla cronicità e ai pazienti più fragili, quali le persone con disabilità e gli anziani, si tutela il personale sanitario, oggi in grave sofferenza. Vogliamo raggiungere questo obiettivo con la creazione di un osservatorio permanente della sanità, composto da figure competenti che affianchino il sindaco nelle decisioni e nella stesura dei piani di azione”.

“La salute intesa come bene comune e pubblico è al centro del nostro programma – spiega Raspini -, perché per noi rappresenta il tema trasversale in tutte le politiche e in tutte le scelte che l’amministrazione comunale dovrà affrontare: questo significa che ogni settore, dall’ambiente alla mobilità, dalla cultura al turismo, dallo sport alla prossimità e alla scuola, deve avere come fine ultimo la salute e il benessere del cittadino”.

Tre le priorità individuate nel programma di Raspini. Primo: potenziamento dei servizi socio-sanitari territoriali attraverso gli interventi strutturali su Campo di Marte (a partire dagli edifici A e C) che resterà sempre a destinazione socio-sanitaria e diventerà la sede elettiva della Casa di Comunità. Secondo: ampliamento strutturale del pronto soccorso del San Luca, necessario per migliorare l’accoglienza dei pazienti e l’organizzazione del lavoro degli operatori sanitari. Accanto a questo servirà un adeguamento del personale sanitario all’interno della struttura, attualmente fortemente in sofferenza. Terzo: potenziamento dei servizi specialistici, con l’impegno di riportare a Lucca l’ematologia con 2 medici e 3 letti di day hospital.

“Oggi c’è una forte carenza di operatori socio-sanitari, le condizioni di lavoro sono stressanti e il personale è fortemente demotivato – continua Raspini -. Il punto centrale è lavorare, a tutti i livelli, per garantire migliori condizioni di lavoro e di qualità di vita al personale sanitario. Cosi com’è importante valorizzare il lavoro dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta che rappresentano il primo contatto con il sistema sanitario dei cittadini: sarà pertanto necessario istituire un confronto periodico e costante con loro e con l’ordine dei medici”. E ancora la terza età. “Centrale nei prossimi anni sarà il tema dell’invecchiamento della popolazione e di quello che comporta in termini assistenziali. Vanno promosse il più possibile le cure domiciliari – continua Raspini -. La casa deve essere il primo luogo di cura, anche individuando nuove forme dell’abitare come il co-housing e l’abitazione condivisa. Su questo fondamentale è il contributo che può dare il terzo settore. Le Residenze sanitarie assistite, dunque, devono rappresentare l’estrema ratio nel progetto assistenziale per gli anziani, anche se ovviamente esistono situazioni in cui la Rsa può essere l’unica risposta da individuare”.

Infine il tema delle liste d’attesa. “Il tema delle liste d’attesa è il principale motivo di insoddisfazione dei cittadini – conclude Raspini -. Il sindaco può rivendicare il proprio ruolo su questo argomento: fare in modo che venga rispettato l’ambito territoriale di garanzia e che vengano garantite ai residenti un numero di prestazioni adeguate ai bisogni dei cittadini del proprio territorio”.