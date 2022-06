Sodini (Lega): “Voucher per lo sport? Servono programmi gratuiti per tutti”

“Nei giorni scorsi ho sentito parlare l’ex assessore e candidato Raspini di voucher per lo sport: per lo sport non servono voucher, servono programmi gratuiti e per tutti”. La pensa così Flavio Sodini, candidato consigliere della Lega.

“È bello sentir parlare di sport, ma non in particolare da chi fino ad oggi questo settore lo ha lasciato all’angolo. Sento parlare di voucher a famiglie in difficoltà – afferma – , di partecipazione tra amministrazione e società sportive, lodevole iniziativa, ma perché svegliarsi proprio adesso? Non sono bastati due anni di pandemia per mettere in atto queste soluzioni, o forse semplicemente bisognava aspettare il voto? Personalmente, credo che sia più costruttivo, ideare corsi gratuiti per varie attività sportive, in accordo tra società sportive ed enti di promozione sportiva, tra l’altro molto attive sul nostro territorio“.

“Mi ricordo che certe attività erano presenti – aggiunge -, perché non riportarle in auge invece di usare voucher che sono palesemente assistenzialismo fine a se stesso, fatti per dare un contentino senza promuovere realmente lo sport, sarebbe meglio coinvolgere in un progetto a largo spettro le varie società che fanno pratica sportiva sul territorio e dare a loro il sostegno per proseguire la loro attività, fortemente provata dal fermo della pandemia affinché non finiscano come altre realtà che purtroppo non sono sopravvissute alla chiusura pandemica. Avremo anche a disposizione i fondi del Pnrr, che dovranno essere intercettati e utilizzati in progetti reali e fruibili a tutti, soprattutto per i giovani delle scuole primarie, futuro della società e agli anziani, ai quali svolgere attività fisica, può fare solo bene in base ovviamente al loro stato fisico e di salute, il progetto argento vivo andrebbe rivisto e messo in atto per tutti. Spero che ciò possa essere attuato per il bene dei cittadini e dello sport, quello puro e salutare”.