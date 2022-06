Veronesi: “Ospedale San Luca, necessari più spazi”

“La sanità pubblica? Ha bisogno di essere affiancata da quella privata per funzionare”. La pensa così il candidato sindaco del terzo polo, Alberto Veronesi: “La sanità è una delle croci più dolorose della comunità lucchese dove la non amministrazione di destra e sinistra ha creato, in vent’anni di governo, solo problemi”.

“Problemi noti a tutti – prosegue Veronesi -: al lucchese non conviene ammalarsi onde evitare di aspettare 10/12 ore al pronto soccorso del San Luca o essere mandato a Pisa per sentirsi dire che prima vengono i pisani, o passare dal telefonino del sottoscritto per cercare di trovare una attenzione all’Istituto oncologico europeo fondato da mio padre. Al lucchese non conviene nemmeno fare il medico o l’infermiere, per non dover pagare il parcheggio al San Luca per lavorare o per vedersi negare le assunzioni in ruolo o farsi carico di turni di lavoro massacranti dovuti allo smantellamento della sanità territoriale. Alla base c’è il modello regionale toscano che esclude ab origine la possibilità di intervento del privato nella gestione sanitaria. Il modello esclusivo di sanità pubblica ha fallito in ogni parte del mondo. Anche in Cina, paese Comunista, hanno capito che la sanità pubblica deve essere aiutata dal privato, convenzionato”.

“Qui, nella Unione Sovietica delle Provincie Toscane, il muro di Berlino non è ancora caduto: parlare di privato è come parlare del demonio. La mia proposta per la sanità lucchese è la seguente: il sindaco, all’interno della conferenza dei sindaci, dovrebbe fare il suo dovere a fianco dei medici, infermieri e strutture lucchesi e non limitarsi a scaldare la sedia. È necessario rilanciare sia il San Luca sia Campo di Marte: oltre alle assunzioni di nuovi medici ed infermieri, il San Luca dovrebbe ottenere più spazi, per esempio acquisendo le poste centrali di Via Guglielmo Lippi, spazi essenziali per poter ospitare le cure intermedie e le cure specialistiche. Campo di Marte faccia realmente posto, non solo con le parole della Petretti, ma con i fatti, a una nuova Rsa e alla Casa della Salute, oltre ospitare nell’area Magazzino le nuove Poste, in scambio di spazi. Campo di Marte deve essere rilanciato come Polo Sanitario e Polo di Ricerca nell’area dell’infettivologia e della ricerca vaccinale farmaceutica, per fronteggiare le nuove grandi emergenze mondiali dei nuovi casi di zoonosi e super batteri. Un’altra Lucca passa per una politica anche sulla sanità, politica che Lucca non vede da almeno vent’anni”.