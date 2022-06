Barsanti incontra i cittadini dell’Oltreserchio e della Brancoleria

Il candidato sindaco Fabio Barsanti incontra oggi (3 giugno) gli elettori in Oltreserchio e poi in Brancoleria. Il giro inizia alle 17 a Maggiano al Lucky bar, per poi continuare a Farneta (bar La Salute), San Macario in Piano (bar Vignola) e Santa Maria a Colle (bar Falaschi).

Alle 21 invece Barsanti incontrerà i residenti della Brancoleria: l’appuntamento è alla chiesa di San Giusto di Brancoli.

“Si tratta di due territori molto diversi – commenta Barsanti – che aspettano da tempo soluzioni importanti o una cura costante del territorio. Alcune proposte che ho già portato in Consiglio comunale, come il baratto amministrativo che premia i cittadini che si prendono cura delle proprie zone”. Saranno presenti i candidati di zona delle liste a sostegno di Fabio Barsanti a sindaco: Difendere Lucca, Centrodestra per Barsanti e Prima Lucca-Italexit con Paragone.