Cavirani: “I volantini contro la Lega? Dopo una settimana sono ancora in via Fillungo”

“I volantini contro la Lega? Sono ancora in via Fillungo”. Così il commissario provinciale Lega Riccardo Cavirani critica il mancato intervento da parte dell’amministrazione.

“Ecco quanto l’amministrazione Tambellini-Raspini ha a cuore i luoghi simbolo della città di Lucca. Più di una settimana fa avevamo denunciato la triste e al tempo stesso inquietante sfilata di volantini attaccati ai muri lungo via Fillungo, un tempo considerata il ‘salotto buono della città’ – premette il commissario provinciale Lega, Riccardo Cavirani – . Volantini di matrice razzista contro il senatore della Lega Toni Iwobi, attaccato in modo vile e, ovviamente, anonimo solo per il colore della pelle. E in cui si accusava pure la Lega ‘rea’ di averlo fatto democraticamente eleggere. A una settimana di distanza quei volantini sono ancora lì, a far bella mostra di se e di quell’allucinante messaggio lungo la via principale della città. E persino a fianco dell’Antico Caffè Di Simo, quello preferito dal maestro Puccini, altra sconfitta dell’amministrazione Tambellini-Raspini visto che da anni è scandalosamente chiuso. Con l’amministrazione Tambellini-Raspini abbandono, degrado e incuria regnano sovrani, visto che nessuno si è mai preoccupato di rimuovere volantini offensivi e di stampo razzista nella via principale della città, e questa è solo l’ultima tristissima conferma”.