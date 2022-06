In una affollata cena al ristorante Da Erasmo organizzata dal gruppo di Fratelli d’Italia, con in testa il sindaco di Fabbriche di Vergemoli Michele Giannini e alla presenza dell’onorevole Riccardo Zucconi, Mario Pardini ha ribadito i motivi della sua candidatura: “Un percorso partito da lontano, che ha come obiettivo riportare il cittadino al centro della macchina comunale tramite l’ascolto e la partecipazione”.

Michele Giannini ha poi sottolineato come “il vento sia buono e finalmente Lucca sia pronta ad affidarsi ad una figura competente e con una visione internazionale della città”. Grande entusiasmo tra i sostenitori. Il dato che Pardini ha voluto ribadire è “l’importanza di andare a votare per riallacciare il rapporto tra cittadini ed istituzioni, oggi più che mai delusi dalla politica nazionale e locale”, e per questo necessariamente pr il candidato occorre “mobilitarsi per un cambiamento che coniughi tradizione e innovazione in una città storica come Lucca”.

Foto 2 di 2



Con ieri si è conclusa una settimana di importanti incontri per Mario Pardini, con l’arrivo dei ministri della Lega Giorgetti a Garavaglia in città per affrontare temi importanti come infrastrutture, turismo di qualità, sport, sociale e cultura.

Al termine della serata un grande abbraccio tra Pardini e Giannini in vista del rush finale per il voto del prossimo 12 di giugno.