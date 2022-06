“Pronto soccorso con stanze pollaio e pazienti ammassati uno su l’altro. Questo è l’esempio di totale inefficienza e di spreco di denaro pubblico“. È questo il duro commento sull’ospedale San Luca dei senatori di Forza Italia, Massimo Mallegni e Licia Ronzulli, presenti oggi (3 giugno) a Lucca per affrontare i temi legati alla sanità.

I senatori, accompagnati dal candidato sindaco del centrodestra Mario Pardini e affiancati dai candidati di Forza Italia Udc, hanno visitato l’ex ospedale Campo di Marte e il San Luca. Con loro, presente anche il responsabile nazionale dei dipartimenti di Forza Italia ed ex sindaco di Pavia, Alessandro Cattaneo.

Foto 3 di 3





“In questi anni è mancata la partecipazione e l’ascolto dei cittadini e sulla sanità tutto ciò è palese – attacca il candidato sindaco del centrodestra, Mario Pardini -. È mancato anche l’ascolto del territorio da parte della Regione, che non ha mai preso in carico le nostre richieste. Dobbiamo lavorare sulla sanità territoriale e di prossimità, altrimenti non riusciamo a ridurre la pressione che c’è sul pronto soccorso. Questa è la prima cosa da fare e l’abbiamo anche messa sul programma. Dobbiamo lavorare sul piano operativo, lasciare che il Campo di Marte abbia tutta destinazione socio-sanitaria che è poi l’unica maniera per ridurre la pressione al San Luca. Un ospedale che è sottodimensionato. L’impegno è anche quello di rivendicare il ruolo di sindaco del capoluogo all’interno della conferenza dei sindaci, che è l’unico vero strumento per fare da contrappeso con la Regione. Quando noi diciamo ‘il cambiamento inizia adesso’ non è uno slogan, è una maniera oggettiva di cambiare il modo di gestire anche la sanità. Il nostro impegno è forte e ringrazio la mia squadra per il sostegno. I treni persi sono stati tanti, non dobbiamo perderli anche in futuro”.

“Oggi è presente una nuova generazione di Forza Italia e questo è una riposta chiara a chi dice che non c’è prospettiva nel partito – esordisce il senatore Massimo Mallegni -. Alle nostre spalle (indicando l’ospedale San Luca ndr) abbiamo la cassaforte del centrosinistra toscano. Sono stati fatti quattro ospedali identici in quattro realtà diverse, senza tener conto delle persone. Sono partiti i prefabbricati esterni a Massa, sono ormai presenti a Prato da tempo e ora arriveranno anche a Lucca. Non si può andare avanti così: si parla di classi pollaio delle scuole, ma qui abbiamo stanze pollaio nel pronto soccorso. Ci sono malati ammassati uno su l’altro o messi nei corridoi. Questa non è la sanità per la quale noi paghiamo il 64,2% di tasse in Toscana. Questa è qualcosa che è servita a chi amministra dal 1970 la Regione di fare tutt’altro che quello di offrire un servizio ai cittadini. A Lucca, con Mario Pardini a capo della conferenza dei sindaci, si indirizzerà tutta la politica socio-sanitaria del territorio, oggi assente”.

“Mario Pardini, con la sua candidatura a sindaco, ha dimostrato grande amore per la città di Lucca e per i suoi cittadini – commenta la senatrice Licia Ronzulli -. Sono sicura che riuscirà a diventare sindaco e a cambiare il volto di questa città che in questi ultimi dieci anni è stata completamente deturpata dalla gestione del centrosinistra. Con il ‘tour’ di oggi abbiamo visto il fallimento della politica toscana di centrosinistra. Ci sono quattro ospedali uguali in territori diversi e questo significa risparmio, con gli avanzi che sono andati nelle casse del Partito Democratico. Questo è l’esempio di totale inefficienza e di uno spreco di denaro pubblico (riferendosi al San Luca ndr). È l’esempio di come non aiutare i cittadini. Con Pardini sindaco non ci sarà più un primo cittadino ‘silenziato’ e compiacente davanti alle scelte della Regione, sono sicura che riuscirà a cambiare Lucca e dare alla città una situazione migliore per quanto riguarda la sanità. Io vengo dalla Lombardia, una Regione molto efficiente sul tema della sanità. Basta cittadini di serie A e di serie B, anche qui in Toscana c’è una mala gestione e purtroppo a rimetterci sono solo i cittadini. Quella a Lucca non sarà una sfida facile, ma Mario Pardini è la persona giusta per la città e lo abbiamo scelto per le sue competenze. Il 12 giugno, inoltre, si andrà al voto anche per i referendum e il mio è un appello a votare ‘sì’ per cambiare la giustizia”.

“Ho chiesto ai senatori di venire a vedere e toccare con mano la situazione dell’ex ospedale Campo di Marte, dove abbiamo una bella progettualità per il territorio, e il San Luca – le parole del capolista e medico Alessandro Di Vito -. All’ospedale ci sono una serie di criticità, a partire dalla necessità di cura, i posti letto, fino al pronto soccorso, in cui lavoro, sia per il personale che per la logistica. Un ospedale moderno, inaugurato nel 2014, ma con tante pecche tra cui l’impossibilità di essere flessibile. Tanto è vero che usciranno fuori dei prefabbricati in prossimità del pronto soccorso come sala d’attesa per le persone, che ci staranno per 12 anni perché questa è la durata della concessione”.