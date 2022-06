Marchini: “Altre due rotatorie per migliorare il traffico sulla circonvallazione”

Due nuove rotatorie per migliorare il traffico sulla circonvallazione. Un progetto che Celestino Marchini, ex assessore, rilancia in vista delle elezioni amministrative. Il candidato della lista Insieme Buonriposi & Impegno Civico per Lucca Marchini, che sostiene la candidatura a sindaco di Elvio Cecchini, fa il punto su quanto necessario ancora fare per completare il progetto.

“Un progetto – ricorda Marchini – che nasce da lontano, correva l’anno 2002 quando mio figlio fu investito sulla circonvallazione e divenne, insieme ad un suo amico, una delle tante, troppe vittime della strada. Da allora iniziai a pensare come migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico sulla circonvallazione. Per prima cosa chiesi, raccogliendo oltre seimila firma, un semaforo sull’attraversamento pedonale, e presentai all’amministrazione dell’epoca, alla fine del 2002, un idea progettuale che prevedeva la realizzazione di rotatorie, sottopassi pedonali e attraversamenti pedonali protetti”.

“Visto che da cittadino non riuscivo a smuovere più di tanto l’amministrazione dell’epoca – prosegue Marchini -, decisi di metterci la faccia entrando in Consiglio comunale, prima all’opposizione poi in maggioranza, infine dopo i veti incrociati nei miei confronti diventai nel secondo mandato, dopo due anni, assessore, direi assessore scomodo, visto come è andata a finire e visto che erano due anni che rischiavo il posto. Da assessore ho portato avanti quell’idea avuta dodici anni prima. Il punto di partenza fu l’illuminazione degli attraversamenti pedonali sulla circonvallazione e la realizzazione della rotatoria di Porta Elisa, contestatissima durante la costruzione, poi venne la rotatoria all’innesto con via dei Macelli (cosiddetta al Celide) e quindi quella di Porta S. Anna col sottopasso. Quest’ultima rotatoria ha migliorato anche la fluidità nello snodo della rotatoria all’innesto di viale Europa, oltreché quello davanti alla porta. Inoltre l’apertura di viale Luporini ha migliorato la fluidificazione del traffico in tutta la zona. Nel frattempo feci fare la progettazione della rotatoria di Porta S. Iacopo (realizzata dal mio successore) e del sottopasso alla stazione (per partecipare ai bandi che uscivano tutti gli anni per la mobilità lenta e la sicurezza stradale – ora le risorse sono arrivate), al fine di eliminare altri due punti critici nella circonvallazione. Infine per completare il progetto circonvallazione mancano due rotatorie, quella a Porta S. Donato (ho chiesto prima del siluramento di inserirla nel piano operativo ed è stato fatto) che potrà essere realizzata solo quando sarà spostato il distributore essendo la concessione decaduta, a meno che il mio successore insieme agli assessori al traffico e alle attività produttive non abbiano rinnovato tale concessione, perdendo una grande occasione, e quella di via Gramsci che dovrebbe essere prevista nel progetto stadio. Solo allora la fluidificazione della circonvallazione si potrà dire finita salvo piccole modifiche per migliorare la sicurezza quali ad esempio un semaforo a chiamata nell’attraversamento davanti al supermercato posto in viale Carlo del Prete ed eliminando l’attraversamento rialzato non consono ad una strada non di categoria F”.

“Sul progetto complessivo della circonvallazione ho ricevuto tante critiche – conclude Marchini -, ma la spinta che mi arrivava da lassù mi ha permesso, malgrado il poco sostegno ricevuto, di andare avanti ed ottenere una maggior fluidità del traffico, quindi minor inquinamento acustico e ambientale e maggior sicurezza (i punti di conflitto sono ridotti del 75%) a vantaggio di tutti i cittadini”.