Sopralluogo FI al pronto soccorso, il Pd: “Uno spot elettorale poco rispettoso dei degenti”

“Apprendiamo con sconcerto che alcuni rappresentanti di Forza Italia assieme al candidato sindaco di centrodestra Pardini oggi si sono recati al pronto soccorso dell’ospedale S. Luca per effettuare un ‘sopralluogo’ di non meglio precisata natura, con annessa conferenza stampa”.

Sono le parole del segretario territoriale Pd Patrizio Andreuccetti e del segretario comunale di Lucca Renato Bonturi.

“Una visita e una conferenza stampa nelle strutture sanitarie del Campo di Marte e dell’ospedale San Luca da parte di esponenti del centrodestra a pochi giorni dal voto rappresenta il segno di una completa mancanza di rispetto verso malati e personale sanitario, strumentalizzati a fini elettoralistici, e il punto più basso di una campagna elettorale finora sostanzialmente corretta”.

“Mentre il centrosinistra porta avanti contenuti e proposte – aggiungono Andreuccetti e Bonturi -, senza abbassarsi a scenografie dell’ultimo minuto, il centrodestra in evidente mancanza di idee dimostra di non avere altri strumenti per far parlare di sé che non siano quelli delle passerelle irrispettose in favore di telecamera. Ecco svelato il mistero: l’obiettivo non è quello di far funzionare il sistema sanitario ma solo raccogliere qualche applauso populista”.

“Il centrosinistra – proseguono – è convinto che la sanità sia un bene di tutti, non un banco di prova per misurare il consenso dei partiti. Salute e sanità hanno bisogno di politiche serie e il programma del centrosinistra guarda in questa direzione. Invitiamo tutte le forze politiche ad utilizzare questi ultimi giorni di campagna elettorale per spiegare la propria visione per la città. Nel caso non ne abbiano una, come ci sembra sempre più evidente, consigliamo un rispettoso e dignitoso silenzio”.