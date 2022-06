“C’è un palpabile desiderio di cambiamento, la città di Lucca ne ha bisogno”. Con queste parole Mario Pardini, assieme all’onorevole Silli, di Italia al Centro per Toti, lancia la volata finale per le amministrative del 12 giugno.

Dopo un giro nelle frazioni per raccogliere i pareri della cittadinanza, Mario Pardini raccoglie le simpatie anche dell’ala più moderata del centrodestra.

Stamani (4 giugno) alla sede elettorale è stata accolto l’onorevole Giorgio Silli, che ha speso parole di incoraggiamento per il candidato sindaco di centrodestra: “La politica locale è molto particolare – dice l’onorevole -, rimangono sempre importanti i simboli di partito, ma la vera differenza la fa il nome del candidato sindaco. Più piccolo è il comune più è facile che i politici siano conosciuti direttamente dalla cittadinanza. C’è contatto con il candidato, per questo ho chiesto di condensare in questi ultimi giorni di campagna elettorale, gli ultimi sforzi sul nome di Mario Pardini, come rappresentante dei valori che vuole portare avanti”.

“Lucca è sempre stata un’isola bianca – prosegue -, ci auguriamo che riprenda il posto che merita lontano dall’egemonia della sinistra Toscana”.