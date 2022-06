Legalità, nuova gestione delle Rsa e disabilità: le priorità di Capezzoli (Idv)

Si avvicinano le elezioni e Domenico Capezzoli (candidato consigliere comunale con la lista con Insieme Buonriposi e Impegno civico per Lucca Marchini -Elvio Cecchini sindaco) fissa le sue priorità.

Una nuova gestione delle Rsa comunali. “Pensare una clausola occupazionale ‘forte’ da inserire nei capitolati di gara a tutela del personale già duramente colpito, è bene ricordarlo, nell’ultimo passaggio di gestione, caratterizzato anche dal cambiamento imposto dal comune da appalto a concessione. Fare una verifica attenta e rigorosa delle esigenze del territorio anche attraverso l’incremento di ‘quote sociali’, facendo in modo di dare spazio alle strutture pubbliche, rispetto la crescente invadenza di iniziative di società private non sempre allineate col sistema socio assistenziale pubblico”.

Legalità. “Riaffermare i valori di legalità e lotta alla corruzione. Una nuova disciplina di selezione dei candidati ai vertici delle aziende pubbliche, comprese le partecipate di ogni livello, per fare in modo che la selezione si basi su criteri di trasparenza ed evidenza pubblica con introduzione del principio, vincolante, della netta separazione tra politica e amministrazione, divieto di cumulo di cariche elettive, e la parametrazione degli stipendi dei manager pubblici allo stipendio dei propri dipendenti con introduzione del principio di collegamento tra il compenso ed i risultati ottenuti”.

Servizi pubblici. “Una pubblica amministrazione che assiste il cittadino nello svolgimento delle procedure che regolano i rapporti cittadino/Pa, anziché porsi come una controparte e, spesso, solo con funzioni sanzionatorie. Adoperarsi perché una virtuosa politica di bilancio si sostanzi nella ricerca dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa e non nel taglio dei servizi, da mantenere e, anzi, da sviluppare”.

Disabilità. “Maggiore attenzione dovrebbe poi darsi all’assistenza delle persone diversamente abili e all’abbattimento delle barriere architettoniche. Istituzione del ‘caregiver’ familiare, come un livello essenziale delle prestazioni sociali . Tale figura deve essere intesa come un genitore, un figlio o in generale un parente che si prenda cura del disabile nella sua attività quotidiane”.

Patrimonio edilizio. “Attenzione alle piccole e medie opere, partendo dal completamento del programma per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e da quello per le piccole e medie opere. Il sistema dei trasporti pubblici deve essere un sistema efficiente che possa essere utilizzato da tutti, veloce, facilmente accessibile, economico e realmente alternativo al mezzo di trasporto privato”.

Eventi. “Tre giorni l’anno Festival della musica con gruppi musicali e Dj del territorio”.