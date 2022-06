“Lucca è un grande noi” chiude la campagna con Rosy Bindi

Lucca è un grande noi chiude la campagna elettorale con un ospite nazionale Rosy Bindi che sarà a Lucca mercoledì (8 giugno) a partire dalle 18 per un incontro sul tema Politica, la democrazia della partecipazione che vedrà un dialogo tra Rosy Bindi e la capolista Ilaria Vietina introdotto da Domenico Raimondi presidente della associazione Lucca è un grande noi nata in occasione delle primarie del centrosinistra da una iniziativa dei sostenitori di Ilaria Vietina e che non solo ha proseguito il lavoro radicandosi sul territorio, ma ha scelto di presentare una propria lista alle elezioni comunali del 12 giugno “per dare continuità e rappresentanza alle istanze delle tante persone che in occasione delle primarie hanno scelto di impegnarsi e poi dare vita al movimento”.

“Siamo lieti di ospitare Rosy Bindi che conosciamo e stimiamo da molti anni – afferma il presidente Domenico Raimondi– quando abbiamo proposto alla lista la possibilità di avere la sua presenza abbiamo raccolto un consenso unanime perché Rosy Bindi è una persona stimata e ascoltata per la serietà, la coerenza e la dedizione che hanno sempre caratterizzato il suo impegno per il Paese, qualità riconosciute anche dalle persone che seguono la politica occasionalmente. Il suo lavoro come parlamentare, come ministra della salute e delle politiche per la famiglia, come presidente della commissione antimafia è stato unanimemente apprezzato e in questi anni sta dedicando tempo, energia e competenze ad incontrare studenti delle scuole o partecipa ad assemblee pubbliche per affrontare temi cruciali come la legalità, la pace e il diritto alle salute tutti temi che consideriamo essenziali per una buona politica”.

“Lucca è un grande noi – aggiunge Ilaria Vietina- è nata proprio con l’intento di rimettere al centro la cura della cosa pubblica come impegno condiviso di una comunità: solo promuovendo una consapevole e costante partecipazione, solo riconoscendo il ruolo delle istituzioni ma al tempo stesso cooperando con queste avremo una buona amministrazione del territorio. Ringrazio Rosy Bindi per la sua disponibilità a tornare a Lucca per ragionare con noi su ciò che in questi anni ha allontanato i cittadini dalla partecipazione e ancora di più su come insieme possiamo migliorare la democrazia in questo Paese costruendo una buona politica per tutti e per tutte, riducendo le disuguaglianze, riconoscendo le differenze, valorizzando competenze e risorse diffuse nel territorio”

L’appuntamento è per le 18 al ristoro La Casermetta San Salvatore sulle mura, dove, al termine dell’incontro, ceneremo insieme indicativamente a partire dalle 20.

Per la cena è richiesta la prenotazione con un messaggio whatsapp al numero 3792868490 o una email a luccaungrandenoi@gmail.com (indicando nome cognome e numero dei partecipanti) e sarà richiesto un contributo di 25 euro per gli adulti e di 10 euro per i bambini fino a 12 anni.