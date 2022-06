Raspini: “Lucca cresce se si valorizza tutto il suo territorio”

“Valorizzare il territorio comunale”: il candidato sindaco del centrosinistra alle elezioni comunali del 12 giugno 2022, Francesco Raspini, rinnova il suo impegno per i cittadini, per i paesi e le frazioni.

“Lucca cresce se cresce tutta insieme, tanto il suo centro storico quanto le sue tante frazioni, i suoi popolosi quartieri, i suoi paesi – spiega Francesco Raspini -. In questa campagna elettorale condotta porta a porta abbiamo voluto valorizzare proprio questa specificità, composta da tante anime e tante identità che fanno grande Lucca. Per questo motivo l’impegno per le cosiddette periferie e per i cittadini sarà totale: lo facciamo con quello che abbiamo definitivo nel nostro programma il ‘sindaco dei paesi’, per accorciare la distanza tra persone e amministrazione comunale, per rimettere al centro il cittadino con le sue esigenze e le sue fragilità, per dare risposte e servizi lì dove c’è più bisogno”.

“Per questo motivo vogliamo riaprire con modalità nuove – spiega – le vecchie circoscrizioni, attraverso la creazione dei consigli di quartiere: organismi che dovranno incentivare la partecipazione e la cittadinanza attiva e rendere ancora più capillare e incisiva la manutenzione, la cura e il decoro del territorio. Accanto a questo, vogliamo riportare i servizi essenziali, penso all’anagrafe e non solo, nei luoghi più distanti dal centro storico e creare spazi di aggregazione, con nuovi parchi e nuove piazze, in tutte le circoscrizioni del comune, così da incentivare anche l’organizzazione di eventi attraverso la destinazione del 20 per cento del bando ViviLucca alle iniziative in periferia. Infine: c’è il tema della mobilità, con nuove piste ciclabili e un potenziamento del servizio di trasporto pubblico grazie ai 350.000 chilometri annui di nuove percorrenze garantite dalla gara regionale del trasporto pubblico che si trasformeranno in allungamenti delle linee esistenti o nuove corse in luoghi oggi non serviti o serviti in maniera insufficiente”.

Un impegno, quello di Raspini, che trova conferma anche nell’impostazione dell’ultima settimana di campagna elettorale, tutta dedicata al territorio con cinque chiusure rinominate Nord-Sud-Ovest-Est. Il primo appuntamento sarà a Santa Maria a Colle alla Bottega del Falaschi (Via della Chiesa XXIV, 1368), lunedì (6 giugno), dalle 18,30. Il giorno successivo doppio evento: alle 17,30 Raspini saluterà i cittadini della circoscrizione 8 a Saltocchio al New Bar Sport (via della Chiesa Sedicesima, 392), a seguire, alle 19 si sposterà ad Antraccoli da Greenheart – Garden&Lifestyle (via di Picciorana, 262/A). Giovedì (9 giugno), alle 20, appuntamento a Santa Maria del Giudice, allo spazio sagra per una cena, alla quale parteciperà anche il segretario nazionale del Partito Democratico, Enrico Letta. Obbligatoria la prenotazione al numero: 333.78.10.947.

Infine, evento di chiusura, aperto a tutti (senza prenotazione), venerdì 10 giugno, a partire dalle 20,30 in piazza San Francesco con il concerto di Baldo degli Ubaldi.