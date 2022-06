Scannerini (FI): “Nessuna passerella al pronto soccorso: messe in evidenza le criticità provocate dal Pd”

“Passerelle elettorali? No. Mettiamo semplicemente in evidenza le criticità scaturite dalla vostra fallimentare gestione della sanità”. Così Matteo Scannerini, in qualità di coordinatore comunale di Forza Italia Lucca, risponde alle critiche della segreteria cittadina del Partito Democratico, a seguito della conferenza stampa di ieri fuori il San Luca alla presenza della Senatrice Ronzulli.

“Fanno la morale a noi? È colpa nostra – aggiunge – se i malati aspettano per giorni nei corridoi del pronto soccorso, venendosi a creare così delle stanze pollaio? Abbiamo sottodimensionato noi i posti letto tagliandone 90, al tempo del trasferimento dell’ospedale dal Campo di Marte, al San luca? Abbiamo creato noi una situazione di pendolarismo sanitario, che costringe i cittadini a cercare gli specialisti fuori provincia? Siamo noi che scriviamo, in piccolo, le sedi di riserva delle visite fissate, prevedendo come ripiego l’isola d’Elba a fronte di una prenotazione svoltasi nella nostra area? Caso che portammo anche in regione tramite il nostro consigliere Marchetti. Queste sono vere mancanze di rispetto. Non andare sul posto per verificare tali situazioni, in presenza di due senatori, Mallegni e Ronzulli, e un deputato, Cattaneo, venuti a Lucca su nostro invito appositamente per questo motivo. Su una cosa però, siamo d’accordo con la segreteria lucchese pd: la sanità è un bene di tutti e ha bisogno di politiche serie. Ecco perché dobbiamo cambiare amministrazione alla città e, successivamente anche alla regione. Il modo migliore per risolvere un problema, è cacciare chi l’ha creato. A tal proposito, vi invito a consultare la sezione sulla sanità e , in generale, tutto il programma specifico della lista Forza Italia-Udc e del nostro candidato sindaco Mario Pardini, depositato in comune e reperibile nella sezione elettorale del sito comune di Lucca”.