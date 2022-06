Capezzoli (Impegno Civico): “Serve discontinuità dalle politiche fallimentari degli ultimi vent’anni”

“Né il centrosinistra targato Raspini, né il centrodestra sono credibili, serve discontinuità dalle politiche fallimentari di questi ultimi venti anni”. A dirlo è il candidato consigliere comunale di Insieme Buonriposi e Impegno civico per Lucca Marchini – Cecchini Sindaco Domenico Capezzoli.

“Nessuna politica ambientale concreta – spiega – e un servizio sociale e sanitario scadente, dove il personale in organico lavora in condizioni disumane, vedi le Rsa Pia Casa e Monte San Quirico per non parlare della ex Rsa di Villa Santa Maria, struttura chiusa proprio per l’incapacità politica della combriccola tambelliniana. Queste scelte scellerate della signora Vietina in qualità di assessore e dal sempre più addormentato primo cittadino, che finalmente presto tornerà a fare il professore e finisce di fare danni, devono essere cambiate e subito”.

“I dirigenti di Sistema Ambiente – prosegue Capezzoli – vanno mandati a casa. Serve competenza e onestà verso i cittadini. Per questo sono candidato a consigliere comunale e sostengo Elvio Cecchini come candidato sindaco. Ma ringrazio sopratutto Celestino Marchini, l’unico che quando era assessore era preparato, per avermi coinvolto in questa partita. Due liste civiche, Lista Civile e Insieme Buonriposi e Impegno civico per Lucca Marchini, fatte da cittadini che intendono fare il bene della nostra città”.