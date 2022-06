Di Loreto (Volt): “Il Foro Boario sia confermato come centro di aggregazione per giovani”

L’evento Lucca (non) è una città per giovani tenutosi venerdì sera all’Ottavo Nano ed organizzato dal candidato al consiglio comunale Edoardo Di Loreto, ha visto la partecipazione di diversi giovani che hanno investito nel territorio lucchese tra cui i presidenti di Hastega e Onda Espressiva.

Tutti concordi su cosa chiedere al Comune: fiducia e continuità. “Il Foro Boario infatti negli anni è diventato il centro nevralgico dello sviluppo di molte realtà imprenditoriali giovanili, oltre che di libera espressione culturale e sociale”, spiega Di Loreto, che continua “i giovani hanno trovato nel Foro una casa aperta a tutti coloro che avevano un progetto o un’idea da realizzare. A breve scadrà la concessione di utilizzo dello spazio pubblico ed è fondamentale che il Comune rinnovi il suo impegno. È necessario un forte investimento in comunicazione perché tutti i giovani lucchesi vengano a conoscenza delle possibilità offerte, in modo da suscitare in loro il desiderio di restare o, per chi sia andato a cercare opportunità altrove, di tornare a Lucca”.