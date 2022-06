Lavoro e welfare, l’ex viceministro Fassina al Mercato del Carmine per Sinistra Con

Lavoro, welfare, sostenibilità dello sviluppo: istanze che oggi più che mai devono tornare al centro dell’agenda politica. Ad esse è dedicato l’incontro di martedì (7 giugno) alle 18, allo spazio del bar del Sole al Mercato del Carmine, con Stefano Fassina, deputato nel gruppo di LeU già viceministro dell’economia, e Rossano Rossi, segretario provinciale della Cgil. L’incontro è coordinato da Valeria Giglioli, candidata per Sinistra Con – Sinistra Civica Ecologista al consiglio comunale di Lucca e assessora uscente alle politiche sociali.

“Comprendere le connessioni fra i rapporti economici nazionali e internazionali, la vita quotidiana nei territori e le condizioni dei lavoratori – sottolinea Giglioli – è essenziale per la sinistra, che da sempre mette in questione le dinamiche che producono disuguaglianze e rivendica diritti e uguaglianza per tutte le persone”.

Le trasformazioni tecnologiche, economiche e sociali di questi anni, continua la candidata consigliera “sono state accompagnate dalla precarizzazione del lavoro e da tagli alla spesa pubblica che hanno reso vulnerabili fasce sempre più ampie della popolazione, come ha drammaticamente dimostrato la pandemia Covid 19. In questo contesto i Comuni svolgono un ruolo essenziale, di contatto diretto con i cittadini e le cittadine attraverso le politiche sociali e di contrasto alle discriminazioni”.

Nel programma di Francesco Raspini questi temi rappresentano un aspetto essenziale per il benessere di tutta la comunità: “Costruire giustizia sociale – conclude Giglioli – è indispensabile per far crescere una città resistente. Ma le politiche sociali sono anche uno strumento di protezione del tessuto economico, rispetto alle ripercussioni dell’impoverimento delle famiglie”.