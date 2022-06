Palagi (Lucca2032): “Si istituisca un assessorato per il sostegno all’associazionismo”

Pulizia dei sentieri in collina, interviene Giuseppe Palagi, candidato consigliere per Lucca2032.

“Quante volte -dice – ci siamo trovati con colleghi, amici ed insieme ci siamo raccontati il nostro fine settimana, i momenti di svago con la famiglia, le passeggiate e quante volte abbiamo sorridenti particolareggiato il sentiero scoperto a fine della strada asfaltata di un punto qualsiasi delle nostre colline, siano esse di Santa Maria del Giudice, di Chiatri, fino alla Croce di Brancoli. Raccontiamo del paesaggio visto da lassù, uno sguardo affascinante e romantico sulla Piana di Lucca, ma anche sul mare, con scorci su Capraia e Gorgona”.

“Tutto bello, ma nessuno di noi si chiede a fine racconto chi mantiene puliti per quanto possibile questi sentieri – dice Palagi – queste vecchie mulattiere. Ebbene, non occorre scomodare nessun ente, nessun consorzio. Salvo alcuni interventi effettuati negli anni, riconducibili a questi, realizzati senza progettualità e visione da ritenersi quindi classificabili nel novero delle classiche “marchette elettorali”. Nessun ente interviene né è a conoscenza dello stato in cui versano e soprattutto chi è quanti sono i fruitori di questa ricchezza. Se questi sentieri, mulattiere, sono ancora godibili lo dobbiamo all’associazionismo ambientale. Pensiamo alle tante squadre per la caccia al cinghiale, ai comitati paesani che io definirei appunto preziose “sentinelle e custodi silenti” del polmone verde del territorio lucchese, dove dormiente si nasconde la storia dei nostri paesi e della nostra gente”.

“Questi custodi avranno finalmente, con la prossima amministrazione guidata da Mario Pardini – conclude Palagi – quella giusta attenzione, e saranno coinvolti nel processo di rilancio della collina, perché il lascito dei nostri avi non sia perduto. Rilancio quindi oggi la proposta di Mario Pardini di istituire un assessorato che abbia come unico obbiettivo il sostegno dell’associazionismo, troppo spesso dimenticato e mai valorizzato a dovere sul nostro territorio”.