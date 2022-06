Tau Calcio, due vittorie nette all’esordio dei triangolari per lo scudetto allievi e giovanissimi

Due vittorie convincenti, una addirittura sonora, per il Tau Calcio all’esordio nei triangolari della fase nazionale per lo scudetto allievi e giovanissimi dilettanti.

Gli allievi nel pomeriggio hanno superato per 2-0 i liguri dell’Athletic Albaro. Le reti portano entrambe la firma di Zani. Gli amaranto torneranno in campo domenica (12 giugno) sul campo emiliano dello Zola Predosa.

I giovanissimi in mattinata avevano addirittura fatto meglio, andando a vincere in terra ligure per 8-0 (2 Brio, 2 D’Ulivo, 2 Franchi, Nesti, Capitanini). Domenica l’avversaria, ad Altopascio, è il Rimini.

In campo anche, per le finali allievi under 18, il Capezzano Pianore, sconfitti di misura per 1-0 dal Genova Calcio in trasferta. Ora la sfida al Montespaccato sul campo amico.

Foto Nucci