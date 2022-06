L’allarme di Minniti (Lega): “Niente guardia medica da mezzanotte? Un altro disastro del Pd”

“Il progetto di riforma della continuità assistenziale allo studio della Regione Toscana prevede l’attività della guardia medica dalle 20 a mezzanotte per cui da mezzanotte in poi i cittadini saranno costretti a rivolgersi al pronto soccorso o chiamare il 118 due servizi già alle prese con una enorme mole di lavoro e con la carenza di personale”.

E’ l’allarme lanciato da Giovanni Minniti, candidato della Lega alle elezioni del 12 giugno per il quale la proposta allo studio della Regione avrebbe “gravi contraccolpi per i cittadini di Lucca viste le enormi criticità dell’ospedale San Luca dovute alla carenza di risorse a seguito dei tagli lineari alla sanità imposti dal governo regionale”.

“In materia di sanità – afferma Minniti -, il Pd ne ha combinate una più di Bertoldo. Non bastavano la perdita della centrale operativa del 118, la carenza di posti letto, la durata della degenza media inferiore a quella nazionale, la mancanza di dotazioni per le cure intermedie, i ricoveri promiscui: ci troviamo, ora, alle prese con l’ipotesi di riduzione dell’orario della guardia medica che equivarrebbe alla eliminazione di fatto del servizio per cui sarebbe opportuno che gli amministratori locali si mobilitassero fin d’ora per bloccare quel progetto di riforma che danneggerebbe i cittadini. E la politica può fare molto visto che, in materia di sanità, la legge riconosce al sindaco poteri di programmazione, di valutazione dei servizi, di controllo del raggiungimento degli obiettivi nonché di valutazione dell’operato del direttore generale dell’Asl”.

“Non è verosimile – va avanti Minniti – che un sindaco lucchese di sinistra critichi i vertici sanitari regionali appartenenti alla medesima area politica per difendere gli interessi della città per cui anche in questo caso è necessario il cambiamento considerato che, con il suo silenzio assordante, la sinistra lucchese ha sempre assecondato le scelte fatte dalla Regione ai danni della sanità lucchese e mai ha voluto impegnarsi attivamente per risolvere le criticità del San Luca”.

“Significativo – spiega Minniti -, è l’episodio di quando il Consiglio comunale discusse la mia mozione per l’incremento dei posti letto, una iniziativa dettata dal buonsenso ma che fu respinta dalla maggioranza che, evidentemente, non voleva licenziare un atto politicamente rilevante che, se approvato all’unanimità, avrebbe senz’altro fatto breccia nelle sorde stanze della giunta regionale”.