Petretti (Pd): “Più risorse per la salute mentale: avanti con lo psicologo di base”

“Le condizioni sanitarie, economiche, sociali che si sono create a seguito della pandemia di Covid -19 hanno avuto e continuano ad avere un impatto enorme sul benessere psichico di tutta la popolazione, sia di chi è venuto a contatto col virus in maniera diretta, sia di chi non è stato contagiato ma vive le conseguenze della crisi in atto”.

A dirlo è Cristina Petretti, consigliera comunale a Lucca con delega alle politiche della salute e candidata nella lista del Pd per Francesco Raspini sindaco. “Fra i disturbi maggiormente riscontrati – spiega Petretti – ci sono ansia, depressione, problemi relazionali, disturbi del comportamento alimentare, insonnia; fra le principali preoccupazioni paura del futuro, delle malattie e paura di perdere il lavoro. Crescono in maniera preoccupante anche i comportamenti a rischio: uso di droghe e gioco d’azzardo, così come alcool e fumo“.

Un allarme che non riguarda tutta la popolazione in modo omogeneo. Continua Petretti: “Ad alto rischio sono soprattutto le donne, più predisposte alla depressione e più interessate alle conseguenze sociali e lavorative del Covid -19. Più degli uomini, infatti, sono state costrette a lasciare l’impiego e più degli uomini hanno sopportato il carico doppio del lavoro e della cura della famiglia. Rischiano i giovani dai 13 ai 35 anni, che hanno visto completamente stravolta la loro vita di relazione, e gli anziani, più fragili di fronte al contagio e alle malattie mentali”.

Aggiunge Petretti: “La pandemia ha prodotto un aumento imponente della richiesta di aiuto psicologico, tanto che in Toscana le richieste sono cresciute del 69 per cento nel periodo compreso tra marzo 2020 e febbraio 2022, ma ha anche messo a nudo da un lato l’assenza nel nostro paese di una rete psicologica di primo livello per la prevenzione, promozione, ascolto dall’altro la sofferenza dei servizi di secondo livello di salute mentale”.

“Una persona su tre, pur avendo espresso questo bisogno, ha dovuto rinunciare per ragioni economiche non trovando risposta nelle strutture pubbliche. Il governo e la Regione Toscana hanno fornito prime risposte innovative e tempestive: il bonus psicologico o l’introduzione del cosiddetto psicologo di base, che per adesso è una proposta di legge di cui si è fatta fortemente promotrice – dice Petretti – anche la nostra amministrazione comunale. Accanto a misure di urgenza la ‘psicopandemia’ richiede comunque una nuova cultura della promozione del benessere psicologico, requisito fondamentale per la qualità della vita e per la salute, facendo leva sulla scuola come luogo di sviluppo, sui servizi sociali strumenti di un welfare inclusivo, su un sistema sanitario capace di prendere in carico le persone nella loro complessità, fisica e psichica“.

Aggiunge Cristina Petretti: “È necessario rafforzare il mandato dei servizi di salute mentale centrandolo sui nuovi bisogni, ammodernarne l’organizzazione, fornire risposte efficaci e integrate con i servizi di medicina generale, con il dipartimento dell’emergenza urgenza e con i servizi sociali. Purtroppo i dati che emergono dall’ultimo report del ministero della salute relativo all’anno 2018 mostrano una situazione di profonda crisi: quasi 2mila unità di personale sono stati persi in un anno ed è diminuita la disponibilità di posti letto. Sono aumentati i consumi e la spesa per antidepressivi”.

“Mentre sono scesi i ricoveri di 2mila unità in un anno, a fronte di un grosso lavoro di assistenza domiciliare – dice ancora Petretti – si registrano 25mila accessi in più al pronto soccorso che costituiscono il 3 per cento del numero totale degli accessi a livello nazionale. Infine, anche nelle pur significative risorse destinate dal Pnrr alla Missione salute, non ci sembra di individuare capitoli destinati alla salute mentale e l’Italia si attesta nelle ultime posizioni in Europa per percentuale della spesa sanitaria investita in questo settore (3,5 per cento della spesa sanitaria complessiva)”.

“Nonostante il nostro paese sia considerato tra i più attenti all’assistenza ai soggetti affetti da disturbo psichico – conclude Petretti – sembra che, a 42 anni dalla legge 180, ancora molte più risorse economiche e organizzative debbano essere dedicate al comparto della salute mentale, specialmente in un periodo così complesso e difficile come quello che stiamo vivendo“.

Domani (7 giugno) alle 18, all’auditorium dell’Agorà in via delle Trombe, il Pd ha organizzato una presentazione pubblica della proposta di legge regionale per lo psicologo di comunità con dibattito aperto agli interventi del pubblico.