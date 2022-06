Piste ciclabili, Paolini (Lucca è popolare): “Punto di forza del programma di Raspini”

Piste ciclabili e ciclopedonali per facilitare i collegamenti tra periferia e centro storico. Roberto Paolini, candidato con la lista Lucca Civica – Volt – Lucca è popolare, plaude al programma del candidato sindaco di coalizione Francesco Raspini.

“Tanti lucchesi preferiscono spostarsi in bicicletta – commenta Paolini – e altrettanti desiderano marciapiedi sicuri e comodi per sbrigare le commissioni quotidiane. Pianificare con attenzione la realizzazione di percorsi adeguati alle diverse esigenze è un grande punto di forza del programma di Francesco Raspini e della coalizione che lo sostiene. È indispensabile, infatti, dare ai cittadini della periferia la possibilità di raggiungere il centro e di spostarsi all’interno del quartiere comodamente e in sicurezza. Sempre di più, infatti, è necessario offrire infrastrutture adeguate, sicure, moderne e spaziose: si tratta, infatti, di un netto miglioramento della qualità della vita quotidiana di tutti”.

“L’attenzione dedicata alla mobilità green – prosegue Paolini – è indispensabile per creare quella città del futuro all’altezza delle esigenze dei cittadini. Guarda in questa direzione, infatti, la volontà di realizzare la ciclovia della Freddana, un percorso sicuro e accessibile a tutti che corra lungo la Freddana, per dotare le frazioni che si affacciano sulla via per Camaiore di un accesso sicuro e di una viabilità alternativa, e anche la volontà di ricucire i collegamenti all’interno dei quartieri più popolosi strutturando percorsi verso il centro e verso le periferie. Dobbiamo ripensare il modo di spostarci: dobbiamo pensare a una città dove si possa lasciare la macchina e raggiungere il centro comodamente in bici. Una città che viaggia lentamente e in sicurezza. Una città che guarda al futuro, in modo sostenibile e accessibile”.