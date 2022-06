Elezioni, c’è anche il Psi nella lista di Sinistra Con

Ci sarà anche il Partito socialista italiano alle elezioni comunali di Lucca del 12 giugno, con quattro esponenti nella lista Sinistra con-Sinistra civica ecologista a sostegno del candidato sindaco Francesco Raspini.

“La nostra decisione di parteciparvi è motivata dalla nostra naturale collocazione dentro la ‘sinistra’ dove al suo interno vi è il nostro ruolo riformista, progressista e fortemente attento al bene comune – spiegano dal Psi -. Queste funzioni sono già presenti nell’amministrazione comunale in scadenza attraverso la presenza attiva di tre consiglieri comunali e di un assessore. I socialisti lucchesi sono fortemente impegnati per il successo della lista elettorale per rafforzare ulteriormente questo ruolo socialista di sinistra di governo”.