L’appello al voto di Europa Verde: “Siamo l’unica voce fuori dal coro”

Pochi giorni alle urne e non si fanno attendere gli ‘ultimi’ appelli al voto di Europa Verde.

“Sceglierci – scrive Eros Tetti – significa scegliere una forza che sta puntando a portare al governo della città politiche concrete e serie per riuscire ad innescare un processo di transizione ecologica preparandoci alle sfide presenti e future che dovremmo affrontare. Significa votare una forza che fa parte dei Verdi Europei che già stanno trasformando il volto di molte nazioni con la serietà ed il pragmatismo che ci contraddistinguono”.

“Votare Europa Verde – si legge – significa dare forza all’unica componente della coalizione Raspini realmente e convintamente ecologista evitando di dare forza alle destre lucchesi. Un voto che porta con sé una visione di cambiamento radicale ma portata avanti con serietà, moderazione, dialogo e proposte concrete lasciando da parte la politica della rabbia e della vendetta che come abbiamo già visto non è riuscita a concludere niente. Oggi abbiamo bisogno di altri sentimenti al governo della città, di uno spirito coraggioso e costruttivo che possa ispirare la maggioranza di centro sinistra con vere politiche ecologiste che favoriscano anche un Rinascimento economico della città”.

“Mi rivolgo a tutto l’elettorato del centrosinistra – prosegue Tetti – ma anche ai tanti delusi dalla politica chiedendo di riaccendere la speranza perché in politica è così che si deve fare: spingere verso il cambiamento sempre e costantemente ed in questo momento l’unica voce fuori dal coro è proprio la nostra. Parlo anche agli elettori del Movimento 5 Stelle, che a Lucca non è riuscito nemmeno a presentare una lista: sono certo che potrete trovare una casa accogliente in Europa Verde e perciò vi scrivo mettendoci la faccia”.

“Ed in ultimo ma non ultimo, i tanti genitori che, come me (ho una bimba di due anni e mezzo), sono fortemente preoccupati per il futuro dei loro figli. I prossimi cinque anni – continua – saranno fondamentali per rendere Lucca quella vera città del futuro a cui aspiriamo, una città in cui i nostri figli possano avere futuro. Questo è il momento fondamentale che da due anni mi spinge a metterci direttamente la faccia, dopo aver fatto da una vita di attivismo ecologista volontario. Questo è il momento giusto per portare le mie idee al governo della città, con Francesco Raspini Sindaco”.

“Non ci siamo presentati camuffati da lista civica ma con il nostro simbolo come partito perché siamo orgogliosi di essere Verdi e perchè, avendo parlamentari ed europarlamentari, ci rende indipendenti e garanti di buona e concreta politica – conclude Tetti – Gli equilibri futuri dipenderanno da come sarà composto il Consiglio comunale e la presenza di Europa Verde sarà davvero fondamentale se volete portare veramente aria nuova a Lucca. Fate una croce sul simbolo di Europa Verde e scrivete Eros Tetti”.