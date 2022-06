Sociale, Veronesi vuole lo sportello per la multidisabilità

Ieri sera (6 giugno) nella sede Anfass di San Pietro a Vico si è tenuto l’incontro su disabilità ed autismo organizzato da Alberto Veronesi, candidato sindaco del Terzo Polo.

“Fino ad oggi – dice – in tema di disabilità il Comune è stato colpevolmente assente. È indegno che ci sia un garante comunale per la disabilità che non assista in maniera efficace le famiglie lucchesi ad espletare le pratiche per ricevere i fondi di assistenza, che in questo campo arrivano fino a 1500 euro al mese, compreso l’accompagnamento. È inaccettabile che Lucca sia ancora così indietro nella rimozione delle barriere architettoniche così come nella assunzione e formazione degli insegnanti di sostegno”.

“Ringrazio – prosegue Veronesi – Danila Aloisi per la sua testimonianza, per la sua passione e per la sua progettualità. Quando sarò sindaco realizzerò immediatamente lo sportello per la multi disabilità, per dare assistenza e sostegno ad ogni famiglia e per dare ad ogni bambino un programma di assistenza personalizzato e ad ogni ragazzo un percorso di avviamento al lavoro. Ci deve essere un aggiornamento costante delle famiglie sulle norme e sui contributi nazionali e locali, ci vuole una nuova coscienza, la consapevolezza che una inclusione è davvero possibile, con percorsi sportivi e musicali studiati per ogni ragazzo. Il 12 giugno al voto bisogna dare forza all’unico progetto di cambiamento credibile, al terzo polo per Alberto Veronesi sindaco”.