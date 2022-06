Barsanti: “Assurdo e lesivo della libertà di voto l’obbligo di mascherine ai seggi”

“Trovo assurdo e lesivo della libertà di voto l’obbligo delle mascherine ai seggi il 12 giugno”. Commenta così il candidato sindaco Fabio Barsanti, sostenuto dalla liste Difendere Lucca, Centrodestra per Barsanti e Prima Lucca-Italexit con Paragone. “Si tratta di una misura straordinaria in totale contrasto non solo con la situazione attuale di gestione sanitaria, ma anche con il basilare diritto di voto”.

“È presumibile infatti – continua Barsanti – che molte persone non vengano a conoscenza dell’obbligo, che contrasta con le misure vigenti per quanto riguarda gli uffici pubblici. A quel punto cosa faranno i presidenti di seggio, rimanderanno a casa gli elettori senza votare? Si tratta di una forte limitazione del diritto di voto, ed è solo l’ultimo atto di sabotaggio della campagna elettorale da parte di un governo inadeguato, che ha già ridotto all’osso i tempi per presentarsi agli elettori”.

“Mi auguro – continua Barsanti – che i vari ricorsi al Tar presentati e le pressioni parlamentari portino a qualcosa. Nel mentre chiedo che il Comune predisponga mascherine chirurgiche ad ogni seggio, in modo che a nessun elettore venga impedito di votare per non avere con sé la mascherina”.

“Non ho alcuna fiducia in questo governo – conclude Barsanti – che vede una corte partiti al servizio dell’uomo delle banche Mario Draghi. Mi appello per questo al Comune, perché intervenga a mitigare una misura assurda e contraddittoria, che rischia di pregiudicare il normale svolgimento delle elezioni”.