Barsella (Lucca è Popolare): “Sfruttare tutte le opportunità concesse dalla digitalizzazione”

“Una delle conseguenze di questi ultimi due anni di pandemia è che i cittadini, anche lucchesi, sono diventati sempre più social e sempre più connessi. Si stima che passiamo in rete intorno alle due ore di navigazione quotidiana; in questo quadro, il tema della digitalizzazione diventerà sempre più una priorità da perseguire anche come amministrazione comunale, non solo nei servizi al cittadino, per i quali abbiamo fatto giá passi importantissimi (accordi coi tabaccai per le certificazioni anagrafiche, possibilità per i cittadini di stamparsi da casa gli stessi), ma in ogni ambito della pubblica amministrazione”. Così Marco Barsella, esponente di Lucca è Popolare, che si presenta in una lista civica con Volt e Lucca Civica.

“La maggioranza dei cittadini desidera, inoltre – dice Barsella – che le risposte da parte della pubblica amministrazione siano più veloci. Si tratta di legittime richieste che possono diventare davvero opportunità preziose per chi amministrerá nei prossimi 5 anni. Penso anche ad ulteriori opportunità legate al digitale che ci riguardano da vicino: la possibilità di mettere in rete il ricchissimo calendario di eventi cittadini, ad esempio. È ancora difficile per i cittadini avere un quadro chiaro, aggiornato e completo dei tantissimi eventi ed iniziative che si svolgono a Lucca, patrimonio di un terzo settore di grande livello: sfruttare nuovi strumenti digitali per creare contenitori facilmente fruibili da tutti consentirebbe ai lucchesi di cogliere tante opportunità, senza doversi spostare da casa, ma anche di evitare schizzofreniche sovrapposizioni di iniziative che meriterebbero invece maggiore valorizzazione. Esistono già esempi virtuosi di come strumenti digitali migliorino la nostra quotidianità, proprio a Lucca. Penso ad esempio alla app Senza Barriere creata dalla associazione Lucca senza Barriere e sostenuta anche dalla nostra amministrazione: essa è riuscita a mettere in rete una serie di servizi pubblici e privati in tema di accessibilità che sta estendendosi a tutta la provincia e oltre”.

“Esempi virtuosi, di cui questo che ho citato ne è solo una prova – conclude – che dimostrano le grandi opportunità che il digitale può riservarci in settori strategici come cultura, turismo, associazionismo, veri motori di eccellenza del nostro territorio. Sará una delle nostre priorità utilizzare tutti gli strumenti innovativi per valorizzare le grandissime potenzialità che la nostra città offre”.