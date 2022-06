Calenda lancia la volata a Veronesi: “Unico ad avere la reputazione per far decollare Lucca”

Sarebbe dovuto venire a Lucca per ufficializzare l’appoggio al candidato sindaco del terzo polo Alberto Veronesi, ma, costretto a rimandare, il segretario di Azione Carlo Calenda ha scelto di mandare un messaggio di supporto al Maestro in vista della chiamata al voto di domenica (12 giugno).

“Alberto è prima di tutto un amico, oltre a essere una grande personalità della cultura – dice Calenda -, una persona degna di Lucca, che è una grandissima città, al centro della cultura di questo Paese. Tuttavia, guardando gli altri candidati ci sono coalizioni che contengono tutto e il contrario di tutto. Per questo abbiamo voluto chiamare la coalizione a sostegno di Veronesi ‘Lucca sul serio’, un po’ come abbiamo fatto a Roma. Una coalizione che ha una sola bussola: le cose concrete da fare per la città. Una coalizione che non parla solamente di destra e sinistra ma racconta i problemi e spiega come risolverli. Alberto non è solo un uomo pragmatico ma anche la capacità, la forza e la reputazione per far decollare Lucca, una città assopita da uno straordinario potenziale. Se volete questo, votate Alberto, una persona che si mette a servizio della città”.

Clicca qui per guardare il video.