Elezioni 2022, appello al voto per Raspini dai sindaci di centrosinistra

Elezioni 2022, appello al voto dei sindaci di centrosinistra della provincia di Lucca per Francesco Raspini.

“L’elezione del sindaco di Lucca – scrivono – non interessa soltanto il Comune capoluogo, ma riguarda tutti i Comuni del territorio provinciale. La fase di superamento dell’emergenza sanitaria e la ricostruzione post-Covid che interessa direttamente i nostri territori ci chiama ancora di più a un rapporto nuovo e più stretto fra città e aree interne: per la provincia di Lucca significa territori vasti, ricchi e articolati, nuove opportunità anche in chiave turistica e culturale, che necessitano di un rapporto di reciproca assonanza con il capoluogo. È fondamentale – soprattutto nel quadro nazionale e internazionale attuale – che i cittadini abbiano in municipio un punto di riferimento che abbia competenze amministrative, capacità di ascolto e di decisione, capacità di dialogo con tutti i sindaci, con la Regione e con le altre istituzioni. Questa figura a Lucca c’è ed è Francesco Raspini”.

“Francesco è una persona seria, perbene – proseguono i primi cittadini – che darà voce alle persone e dignità a tutti i paesi che compongono la città, grazie ai finanziamenti Pnrr che l’amministrazione ha già ottenuto e grazie alla comprovata capacità di ottenere risorse dai bandi, oggi indispensabile. Le risorse del Pnrr saranno fondamentali anche per uno sviluppo integrato tra tutti i territori della Provincia. Le opportunità, quando capitano, vanno sapute cogliere e perché questo accada ci vuole alla guida dell’ente un amministratore che sappia amministrare e che abbia una visione della città e dell’intero territorio. Siamo certi che Francesco, una volta eletto sindaco, manterrà gli impegni assunti, porterà avanti un dialogo collaborativo con istituzioni e cittadini per raggiungere risultati nell’interesse del territorio e dei suoi abitanti”.

“Grazie anche alla freschezza, al coraggio e alla forza tipica di una persona di 39 anni – dicono ancora i primi cittadini – Francesco porta con sé l’energia e la voglia di migliorare la città di circa 180 candidati al consiglio comunale che rappresentano un equilibrio bello e utile fra rinnovamento ed esperienza. Scegliere Francesco come sindaco di Lucca significa scegliere un progetto di tante donne e tanti uomini che amano Lucca, credono nelle sue possibilità e che si impegneranno con tutti loro stessi per la città e per chi ci vive, ci lavora, ci trascorrere il tempo libero. Domenica 12 giugno, quindi, vi chiediamo di votare Francesco Raspini sindaco di Lucca”.

L’appello porta la firma di Luca Menesini, sindaco di Capannori; Caterina Campani, sindaco di Barga; Andrea Tagliasacchi, sindaco di Castelnuovo Garfagnana; Andrea Talani, sindaco di Molazzana; Paolo Michelini, sindaco di Bagni di Lucca; Leonardo Fornaciari, sindaco di Porcari; Sara D’Ambrosio, sindaco di Altopascio; Raffaella Mariani, sindaco di San Romano Garfagnana; Francesco Angelini, sindaco di Pieve Fosciana; Andrea Carrari, sindaco di Piazza al Serchio; Moreno Lunardi, sindaco di Fosciandora; Patrizio Andreuccetti, sindaco di Borgo a Mozzano; Alessandro Del Dotto, sindaco di Camaiore; Maurizio Verona, sindaco di Stazzema; Andrea Bonfanti, sindaco di Pescaglia; Lucia Rossi, sindaco di Careggine; Simona Barsotti, sindaco di Massarosa.

Mancano all’appello i sindaci di Villa Basilica, Elisa Anelli e il sindaco di Coreglia, Marco Remaschi, che con Azione appoggiano un altro candidato sindaco, Alberto Veronesi, appoggiato anche dal primo cittadino di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro.