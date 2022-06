Luchi (Lucca Futura): “Voglio una città ricca di luoghi di incontro, condivisione e aggregazione”

“Mi chiamo Rachele Luchi e ho 23 anni. Grazie al mio studio del diritto e al mio lavoro in ambito culturale, musicale e artistico sono da sempre molto interessata e attiva nelle tematiche e nei progetti del nostro territorio”. Si presenta così la candidata consigliera di Lucca Futura.

“Appartengo – dice – a quella categoria di giovani spesso definiti come disinformati, distaccati e lontani, nonché disinteressati, apatici e sfiduciati nei confronti della politica. Con la mia candidatura voglio affermare l’urgenza di agire. In questi mesi ho potuto capire e apprezzare come la politica si costruisca giorno dopo giorno e grazie al contributo di ognuno; è importante partecipare attivamente alla res publica creando momenti e luoghi di condivisione, di confronto, di scambio di idee nella realizzazione di progetti per la nostra città, di cui noi rappresentiamo il futuro. La politica ha bisogno dei giovani e i giovani hanno bisogno di fare politica in quanto rappresenta un’opportunità unica e straordinaria per conoscere persone, creare rapporti, confrontarsi, formarsi e crescere sia a livello personale che professionale. Spesso sento dire dai miei coetanei io non voto a volte per superficialità e altre volte per puro disinteresse, questo non porterà alcun risultato: impegnarsi e seguire la politica da vicino rappresenta il vero cambiamento e l’atto rivoluzionario, infatti, solo vivendo a pieno il presente noi giovani possiamo sperare in un futuro migliore. Votare è un nostro diritto ma anche un nostro dovere in quanto cittadini ed è importante esercitarlo per dar voce al proprio pensiero. Abbiamo lottato tanto per averlo e lo dico anche in quanto donna, dobbiamo continuare a lottare per portare avanti i nostri ideali, dobbiamo essere fieri di vivere in una società democratica in cui attraverso il voto possiamo dar voce alle nostre aspettative e i nostri obiettivi che potremo raggiungere con determinazione”.

“Durante il mio percorso lavorativo – spiega – ho potuto conoscere molte persone: bambini, ragazzi, adulti e famiglie toccando con mano le loro esigenze. La mia Lucca Futura è una Lucca con luoghi di incontro, condivisione e aggregazione soprattutto per le famiglie che hanno spesso difficoltà a seguire i propri figli nelle numerose attività extra scolastiche a causa della vita sempre più frenetica e piena di impegni che conduciamo. Vorrei quindi poter creare luoghi che possano offrire molteplici attività didattiche ai bambini dando loro la possibilità di trascorrere le giornate con altri bambini svolgendo i compiti ma anche attività di gioco, sport, danza, musica, evitando alla famiglia continui spostamenti e perdite di tempo e creando importanti occasioni di socializzazione”.

“La Lucca che vorrei – dice Luchi – è anche una città più attenta alla sostenibilità che possa offrire un collegamento green tra il centro storico e la prima periferia facilitando e agevolando le visite alla città senza aumentare il traffico e riducendo quindi l’inquinamento. Sarebbe bello per i turisti promuovere, nell’ottica di un turismo sostenibile, la scoperta delle campagne lucchesi facendo conoscere realtà locali come cantine, fattorie e agriturismi per dare una spinta economica a 360 gradi alla città”.

“Questi sono solo alcuni dei tanti sogni e progetti che custodisco nel cassetto per la mia Lucca Futura – conclude – e che potrò realizzare solo se condivisi, con l’aiuto di ognuno di voi”.