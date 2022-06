Martinelli (Centrodestra per Barsanti): “Delle ‘Solar station’ di Raspini non è rimasto più niente”

“Raspini si lamenta di essere attaccato, ma non è colpa di nessuno se rappresenta in toto l’amministrazione uscente e i suoi insuccessi. Come le stazioni di ricarica elettrica Solar Station, abbandonate dopo poco tempo”. Commenta così Roberto Martinelli, candidato per la lista Centrodestra per Barsanti.

“Era il 6 marzo del 2017 – ricorda Martinelli – quando l’assessore Raspini presentava questi due punti di ricarica a ridosso della Mura come “un investimento sul futuro della città… Per questo invitiamo i cittadini a utilizzare il nuovo servizio e faremo in modo di pubblicizzarlo il più possibile, sulla rete civica e sui portali turistici…”. Queste stazioni però già l’8 marzo, e cioè due giorni dopo l’inaugurazione, su alcuni forum specialistici venivano giudicate già obsolete”.

“Il risultato di quell’investimento – continua il candidato di Centrodestra per Barsanti – ad oggi è sotto gli occhi di tutti: tutto abbandonato. Non c’è alcuna indicazione chiara su come usare le stazioni di ricarica, su come procurarsi le tessere necessarie all’uso del servizio (sarebbe bello sapere quante ne sono state emesse). Niente di niente, solo scatole di vetro”.

“Un’idea fallimentare posta accanto ad un altro grande fallimento delle amministrazioni precedenti: il punto di parcheggio coperto per le bici dei “pendolari del centro”. Eppure gli ingredienti per un cocktail di successo c’erano tutti: ampio parcheggio, stazioni di ricarica e parcheggi protetti per le bici… E pensare – conclude Martinelli – che una volta si parcheggiava al Carducci (sempre pieno) e con il costo del parcheggio si prendeva la navetta (sempre piena anch’essa) per piazza Grande. Lucca era già ai tempi proiettata nel futuro, ma non lo sapeva”.